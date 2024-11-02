Buca'da Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Buca'da Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı

Buca\'da Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı

14 yıl hapis cezasıyla aranan A.G., İzmir'in Buca ilçesinde Güven Timleri tarafından yakalandı.

02.11.2024 15:46
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İzmir'in Buca ilçesinde gece vakti silahla yağma yapan ve 14 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan zanlı, Güven Timleri tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 1 Kasım günü Buca ilçesinde çalışma yürüttü. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, geçmiş günlerde gece vakti silahla yol kesip yağma yapan ve bu suçtan ve 14 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.G. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Buca'da Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

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