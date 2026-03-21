Bucak'ta Bıçaklı Kavga: 2 Tutuklandı - Son Dakika
Bucak'ta Bıçaklı Kavga: 2 Tutuklandı

21.03.2026 12:14
Bucak'ta bir pazar yerinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 2 kişinin bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralandığı kavgada 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Bucak Kapalı Pazar Yeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden "kız meselesi" nedeniyle husumet ve devam eden dava süreci bulunan iki grup pazar yerinde karşılaştı. Tarafların arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada F.G. sol omzundan, H.G. (18) sırtından ve omzundan bıçaklanırken, S.O. (20), İ.O. (20) ve K.O. (20) da darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu olan şahıslarından H.G. ve K.O. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Suç, Son Dakika

Advertisement
