Bucak'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı - Son Dakika
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Bucak'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Bucak\'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

15.02.2024 11:40  Güncelleme: 11:41
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Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Kestel Yolu Aladağ Burnu mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. idaresindeki 15 NK 821 plakalı otomobil ile Kubilay B. idaresindeki 07 BFS 039 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 NK 821 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile diğer araçta bulunan Hacer Y., Fatma B. ve Kubilay B. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucak'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı - Son Dakika
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