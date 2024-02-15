Bucak\'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Kestel Yolu Aladağ Burnu mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. idaresindeki 15 NK 821 plakalı otomobil ile Kubilay B. idaresindeki 07 BFS 039 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 NK 821 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile diğer araçta bulunan Hacer Y., Fatma B. ve Kubilay B. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR