Bucak\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Burdur'un Bucak ilçesinde kesim sahasında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken yangında 3 dönümlük ormanlık alan yandı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Katrandağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağaç kesim sahasına yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve Bucak İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken 3 dönümlük alan zarar gördü. - BURDUR