Bucak\'ta Araba Kazası: Yabancı Uyruklu Şahıs Duvara Çarptı

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Burdur'un Bucak ilçesinde otoparktan arabasını çıkarmak isterken frenle gazın yerini karıştıran yabancı uyruklu şahıs duvara çarptı. Ayağı sıkışan şahsı itfaiye kurtardı.

Olay Burdur'un Bucak ilçesi Konak Mahallesi Hökez Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu Zekeriya D. kullandığı 15 MA 1150 plakalı Ford marka otomobilin fren ile gaz pedallarının yerini karıştırınca otopark duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağı sıkışan Zekeriya D. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağılık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan Zekeriya D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR