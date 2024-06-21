Bucak'ta tarlada başlayan yangın ahır ve saman balyalarına sıçradı

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Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

Tarlada başlayan yangın ahır ve saman balyalarına sıçradı, bine yakın saman balyası yandı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde tarlada başlayan yangının bir evin ahırına ve saman balyalarına sıçraması sonucu bin adet saman balyası yanarak kül oldu.

Yangın Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ü.'ye ait evin yakınındaki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu alevler A.Ü.'nün ahırına ve ahırın kenarında bulunan saman balyalarına sıçradı. Yangını görenler ahırda bulunan hayvanları tahliye ederken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken yaklaşık bin adet saman balyası, ahır, traktör römorku, küçük iş makineleri ve arı kovanları tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.