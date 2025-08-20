Bucak'ta Traktör-Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bucak'ta Traktör-Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı

Bucak\'ta Traktör-Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı
20.08.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucak'ta traktör ve otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı, traktör sürücüsü hafif yaralı.

Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ağır yaralanırken traktör sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 20.40 sıralarında Bucak ilçesi Kestel Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yunus B.(30) idaresindeki 15 EB 435 plakalı Fiat Tofaş marka araç İbrahim B. (66) idaresindeki 15 PK 796 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada traktör römorkunun altına giren otomobil sürücüsü ağır yaralanırken traktör sürücüsü İbrahim B. ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ve traktör sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken kazada ana yoldan tali yola dönmek isteyen traktöre otomobilin süratle gelerek çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, burdur, Bucak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Traktör-Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:50:32. #7.11#
SON DAKİKA: Bucak'ta Traktör-Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.