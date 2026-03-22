Bucak Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde feci görüntüler

22.03.2026 19:55  Güncelleme: 20:07
Burdur'un Bucak ilçesindeki sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde ölü yavru köpeklerin bulunduğu ve köpeklerin boyunlarında ciddi yaraların olduğu görüntüler hayvanseverleri isyan ettirdi. Burdur Valiliği, konuya ilişkin idari soruşturma başlattı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Bucak Belediyesine ait sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezine çekilen görüntüler hayvanseveleri ayağa kaldırdı. Ölen yavru köpeklerin boyunlarında ciddi yaraların olduğu belirtilirken, Burdur Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, Bucak Belediyesi bünyesinde kurulan Ebru Başarır Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanseverlerden oluşan bir grup, bahse konu hayvan barınağına gelerek köpeklerin durumunu görmek istedi. Grup tarafından bazı köpeklerin öldüğünü ve boyun kısımlarında ciddi yaraların olduğunu görülmesi üzerine durum kayıt altına alındı. Hayvanseverler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, çok sayıda yavru ölü köpek ve köpeklerin boynundaki ciddi yaralar olduğu görüldü.

Görüntüler sonrası hayvanseverler ayağa kalktı

Görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırırken konuya ilişkin Burdur Valiliği açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya mecraları ve basın yayın organlarında, Bucak ilçemizde faaliyet gösteren sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezine ilişkin çeşitli iddialar yer almıştır. Yansıyan üzüntü verici görüntü ve iddialara ilişkin olarak, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve idari soruşturma süreci başlatılmış olup, tespit edilecek sorumlular hakkında idari ve hukuki işlemler titizlikle uygulanacaktır. Hayvanların sağlığı ve refahı öncelikli olup, süreç ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Bucak Belediyesi, Burdur Valiliği, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Burdur, Bucak, Çevre, Son Dakika

Advertisement
