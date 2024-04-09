BUDO İskelesi Yanında Bir Tekne Battı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan BUDO iskelesinin yanında bir tekne su alarak battı.

Edinilen bilgiye göre, BUDO iskelesinin yanında bulunan tekne, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı su almaya başladı. Tekne bir süre su aldıktan sonra bir kısmı üstte kalacak şekilde battı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot sevk edildi.

Bölgedeki çalışma sürüyor. - BURSA