Buharkent'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
Buharkent'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralı Kurtarıldı

21.08.2025 12:07
Aydın'ın Buharkent ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan ve yol kenarındaki fidanlığa uçarak ters dönen aracın sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesi Aydın- Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli istikametinde seyir halinde olan 35 AEU 87 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savruldu. Yol kenarında bulunan fidanlığı uçan otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olarak kurtarılan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazada araç hurdaya döndü. İlk belirlemelere göre kaza sonrasında 24 ağaç fidanı da zarar görürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

