Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, yakalanan 2 şüphelinin üzerinde yaklaşık 250 kulanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 250 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid uç maddesi ele geçirildi. Üzerlerinde narkotik madde ele geçirilen Ş.İ.O. ve S.A. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ş.İ.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.