Denizli'nin Buldan ilçesinde, İngilizce öğretmeni E.Ç., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ve öğrenci velisi olduğu belirtilen kişi tarafından adliye çıkışında sırtından bıçaklandı.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şahıs, öğretmen E.Ç.'ye adliye çıkışında saldırdı. Saldırının ardından şüpheli, E.Ç.'yi sırtından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğretmen, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın öğrenci velisi olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan şüpheli, kısa süre sonra Buldan Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu. Jandarma ekiplerince teslim alınan şüphelinin, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.