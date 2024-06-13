Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kahvehanelerde Vatandaşları Bilgilendirdi

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Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı kahvehanelerde vatandaşları ziyaret ederek bilgilendirdi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet ve Gölbaşı mahallelerinde faaliyet gösteren kıraathaneler ziyaret edilerek vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık konularıyla ilgili bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı. - DENİZLİ