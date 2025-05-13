Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti - Son Dakika
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Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti

Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla yeni ilişkisini duyurdu. 2023'te Ceyda Düvenci'den boşanan Şakrak, bu kez kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile birlikteliğini ilan etti. Paylaşımında kullandığı şiirsel ifade ise dikkat çekti.

13.05.2025 08:22
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Oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme oturdu. 2023 yılında meslektaşı Ceyda Düvenci ile yollarını ayıran Şakrak, özel yaşamındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şakrak, bu kez yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurdu. Şakrak, Instagram hesabı üzerinden stil danışmanı ve oyuncu Duygu Arabacıoğlu ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaştı. İkilinin samimi karesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şakrak, paylaşımının altına "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu düşerek ilişkiyi duyurmuş oldu.

Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti

YAŞ FARKI DETAYI YENİDEN TARTIŞMA YARATTI

Bülent Şakrak daha önce kendisinden 22 yaş küçük olan genç oyuncu Burcu Kirman ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine gelmişti. Bu kez de, 16 yaş küçük olan Arabacıoğlu ile ilişkisi kamuoyunda dikkat çekti. Çiftin ne zamandır birlikte olduğu bilinmese de, yakın çevreleri bu birlikteliğin yeni olmadığını, ancak duyurulmasının planlı bir tercih olduğunu belirtiyor.

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 003644:
    fakir yapsa müge anlıya çıkartırlar 161 1 Yanıtla
  • 6490203:
    mal şahsidir isteyen istediğine verir alıt falan filan inter Milan 50 5 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    onlarda flört 37 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    çüşşşşşş 29 3 Yanıtla
  • zdrkbcp78r:
    mefulü mefailü failatün failün.. :D:D 20 2 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    6284 ve Laikliğe göre Flört lakinİslam'a göre haram ve gizlilik gerektiren bir ilişki şekli 14 2 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    para adama dil belletir 9 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    adam 45 kadın 30 yaşında.neresi anormal la bunun.sanki 15 yaşında kız almış. 1 5 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    masallah adamda 3 ihtimal var 1 seytan tüyü 2 benzeri görülmemis ikna kabiliyeti 3 30 cm dil 4 1 Yanıtla
  • erol çevik:
    Yorum yazanlar siz zengin ve ünlü oldugunuzda sizden daha büyük ler lermi aşk yasarsiniz yoksa çıtırlar larmi 2 1 Yanıtla
  • aragorn:
    Ramazan a 500 bin verin... Bu kadın ı boşasın 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti - Son Dakika
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