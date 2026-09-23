Bülent Uygun'un aralarında olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bülent Uygun'un aralarında olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Abdulkadir Özkan, Nihat Kırmızı ve Bülent Uygun da bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Abdulkadir Özkan, Nihat Kırmızı ve Bülent Uygun'un da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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