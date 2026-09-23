Bülent Uygun'un aralarında olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Abdulkadir Özkan, Nihat Kırmızı ve Bülent Uygun'un da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.