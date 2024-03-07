Bulgaristan gümrüğünde 116 bin 150 paket kaçak sigara yakalandı
Dışı pelet çuvalları, içi kaçak sigaralar
EDİRNE - Edirne Kapıkule sınır kapısının Bulgaristan tarafında bulunan Kaptan Andrevo sınır kapısında yapılan kontrollerde katı yakıt peletler arasına konulan 116 bin 150 paket kaçak sigara yakalandı.
Kapıkule'den geçip Bulgar sınır kapısına gelen ve tırda yakıt olarak kullanılan pelet yükü olduğunu belirten Belarus vatandaşı olan sürücü, ısınma amaçlı peletleri Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Çek Cumhuriyeti'ne taşıdığını açıkladı.
Araç, taşınan kargoda şüpheli yoğunlukların tespit edildiği X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrollerde pelet çuvallarının arasına karton ve kutu sigaraların saklandığı tespit edildi.
Belarus vergi etiketi taşıyan çeşitli markalara ait toplam 116 bin 150 paket sigara bulundu. Yaklaşık olarak 440 bine Euro değerinde tüketim malına el konuldu. Yapılan yakamla sonrası Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı.
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