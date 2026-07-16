Bulgur Yüklü Tırda Yangın Paniğe Neden Oldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bulgur yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Adilcevaz-Erçiş kara yolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan bulgur yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı.

Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale gelirken, yüklü bulunan bulgurların büyük kısmı da yanarak zarar gördü. Olay nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. - BİTLİS