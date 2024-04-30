Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi - Son Dakika
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Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi

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Sosyal medyada paylaşılan ilginç videoları bir yenisi daha eklendi. Alışverişe çıkan bir kadın, kendisine eşlik eden kocasının boynuna tasma taktı. O esnada mağazadaki başka bir müşteri tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede viral oldu.

30.04.2024 15:19  Güncelleme: 15:24
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Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahsi geçen görüntüde bir kadının alışveriş yaptığı görülüyor. Buraya kadar her şey noırmal... Ancak kadının yanında duran ve kocası olduğu tahmin edilen kişinin tasmalı olması dikkat çekti. Üstelik tasmanın ucu da kadının elindeydi.

"ALLAH'IM DAHA NELER GÖRECEĞİZ DERKEN..."

Başka bir müşteri tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntü sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Videonun altına "Adam neden kabul etmiş böyle bir şeyi?", "Isırmasın diye maske de takmış", "Finansal kölesi mi?", "Allah'ım daha neler göreceğiz derken daha beterini görüyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Alışveriş, Tasmanya, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar: her türlü edepsizlikte dünya liderliğine oynuyoruz 34 2 Yanıtla
  • Oooo: Böyle erkek çok. Bir tasma eksik 15 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Artık enişte ne kabahat işlediyse affetmesinin kefaretidir belki. 0 0 Yanıtla

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