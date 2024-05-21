Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı

Şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği maçın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'un derbiden önce futbolcularla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre, Ali Koç derbiden bir gün önce tesislere giderek futbolcularla toplantı yaptı.
Ali Koç'un toplantıda futbolculara olan inancını belirttiği ve "Bugüne kadar bizlere yaşattıklarınız için sizlerle gurur duyuyoruz. Yine sahaya çıkıp bizim gururumuzu katlayacağınıza inancım tam" dediği öğrenildi.
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