Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

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Yeni doğan bebek sayısı ve doğurganlık hızının düşüşüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" dedi.

21.05.2024 08:53  Güncelleme: 09:19
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Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde 2023 yılına ilişkin doğum istatistikleri yer aldı.. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerde yeni doğan bebek sayısı ve doğurganlık hızının düşüşüne dikkat çekti.

"2023 YILI DOĞUM İSTETİSTİKLERİ ENDİŞE VERİCİDİR"

İstatistiklerin endişe verici olduğunun altını çizen ve bu süreci Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit ve felaket olarak nitelendiren Erdoğan, "Son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahede ediyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde artık toplumlar yaşlanıyor. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı ve boşanma oranları artarken, evlilik oranları buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısı günden güne çoğalıyor. 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN TEHDİTTİR, FELAKETTİR"

Ülke olarak nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altında olduğumuza dikkat çeken Erdoğan, "Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Biz bu tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Maalesef zaman öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönem bu konularda daha kararlı olacağız" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selim Kayisi: Reis, 37 yaşımda zar zor evlendim. Sen hissetmiyor olabilirsin ama ekonomi kötü, cidden kötü. bezi hanım elleri ile çitilemez ise çocuk yapmak için biraz daha güçlenmemiz gerekecek. Ama TL nin alım gücü de kalmadı. kardeşimin doğumunu hatırlıyorum günde en az 13 kere bezi değişirdi. 3 günde 40 adet, 30 günde 400 adet. Çocuk bereketi ile gelir güzellemesi yapmasın kimse lütfen. 0 0 Yanıtla
  • Ümit Baş: bez fiyatlarından kiralardan millet bıktı bırak çocuk yapmayı evlenmeye bile teşebbüsü yok milletin 0 0 Yanıtla
  • Kurtbet Kara: Reis ülkeyi getirdiğin hale bak önce. mülteci sorunu, belirsizlik, ekonomik durum böyle olunca insanlar çocuk yapmaya korkar oldu. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Millet kendi karnını doyuramıyor. Evlilikten bile kaçınıyor. Yeğen bile sevmiyor harçlık ister de veremem diye. Çocuğu düşünecek hal mi kaldı. Oysa tehlike gerçekten doğru. Sonumuz umarım Almanya, Ukrayna’ya benzemez. Bir zaman genç nüfusumuzla övünürken ülkemiz inşallah Şişli Etfal morguna dönmez 0 0 Yanıtla
  • mustafa çamlıbel: evlenmek zorlaştı artık çocuk yapmak daha zor 3 çocuk diyeceğimize ekonomiyi düzeltsek. 0 0 Yanıtla

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