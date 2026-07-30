Bünyan\'da Otomobil Yangını

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Lalebeli mevkide seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.