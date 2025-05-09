Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde - Son Dakika
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Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde

Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, bir süredir adının ve fotoğraflarının izinsiz şekilde kullanılarak yasa dışı bahis sitelerinde yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi gösterildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, bazı takipçilerinin bu içeriklere inandığını fark ettiğini belirten Biricik, bu durum karşısında sessiz kalmayacağını ve yasal süreci başlattığını duyurdu.

09.05.2025 09:11
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Son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez hedefte, başarılı oyuncu Burcu Biricik vardı. Ünlü isim, adının ve fotoğraflarının bazı yasa dışı bahis siteleri tarafından izinsiz kullanıldığını belirterek, konuya ilişkin hukuki süreci başlatacağını duyurdu.

Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde

HUKUKİ YOLA BAŞVURDU

Burcu Biricik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dolandırıcıların kendisini "yatırım tavsiyesi veriyor" gibi gösterdiğini ve bu yolla insanları yanıltmaya çalıştığını söyledi. Sanatçı, şu ifadeleri kullandı, "Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin"

3-sayfa, Magazin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • patsyrolon:
    This conversation is captivating, but the unspoken desires hanging in the air are even more thrilling. Shall we explore them together? f1nd me on patsyrolon_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
  • Aslan Yiğit:
    altdaki fotodaki burcu biricik mi yok artık filtre ve shop tamamen 0 0 Yanıtla
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