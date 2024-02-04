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Burdur Ağlasun'da Ev Yangını: Mahalleli Seferber Oldu - Son Dakika
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Burdur Ağlasun'da Ev Yangını: Mahalleli Seferber Oldu

Burdur Ağlasun\'da Ev Yangını: Mahalleli Seferber Oldu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde sabah erken saatlerde çıkan ev yangınında mahalleli seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

04.02.2024 15:44
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde sabah erken saatlerde çıkan ev yangınında mahalleli seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Burdur'un Ağlasun ilçesi Kıraç Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere; göre Süleyman Öğüt 'e ait evde dumanı fark eden ev sahipleri kendini dışarı atarken mahalleli de seslere uyanarak yangına müdahale etmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrasında olay yerine Ağlasun ve Bucak itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangını söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Burdur Ağlasun'da Ev Yangını: Mahalleli Seferber Oldu - Son Dakika
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