Burdur-Antalya Karayolu Üzerinde Tır Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı

3.Sayfa

Burdur- Antalya Karayolu üzerinde tırın devrilmesi sonucunda yol trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Burdur Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan 15 PY 971 plakalı çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Tırın devrilmesiyle çimento torbalarının dökülmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen çekici yardımıyla devrilen tırın kaldırılmasının ardından yol tek şeritten kontrollü geçişe açıldı. - BURDUR