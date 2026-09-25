Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı

Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla geçici olarak kapatıldı. Belediye, pazarın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını, yeniden açılış tarihinin ayrıca duyurulacağını bildirdi.
Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla geçici olarak kapatıldı.
Burdur Belediyesi'nce yapılan duyuruda, vatandaşların ve hayvan üreticilerinin sağlığı açısından alınan tedbir kapsamında canlı hayvan pazarının ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan tedbirlerin sürdürüleceği belirtilirken, hayvan pazarının yeniden faaliyete geçeceği tarihin ayrıca duyurulacağı ifade edildi.
Kaynak: İHA
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