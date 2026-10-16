Burdur Çallıca\'da çıkan baraka yangınında 85 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Burdur'da 85 yaşındaki kadın, yaşadığı barakada çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Çallıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Dudu Şimşek'in yaşadığı barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken alevlerin arasında kalan Dudu Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Şimşek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.