Burdur Çallıca'da çıkan baraka yangınında 85 yaşındaki kadın kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Burdur Çallıca'da çıkan baraka yangınında 85 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Çallıca\'da çıkan baraka yangınında 85 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Çallıca köyünde 85 yaşındaki kadının yaşadığı barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler arasında kalan kadın hayatını kaybederken cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'da 85 yaşındaki kadın, yaşadığı barakada çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Çallıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Dudu Şimşek'in yaşadığı barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken alevlerin arasında kalan Dudu Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Şimşek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Burdur Devlet HastanesiAcil Durum3. SayfaİtfaiyeOtopsiGüncelBurdurYaşamKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Türkiye’nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:52
İstanbul’da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç’te sel alanlarını havadan inceledi
İstanbul'da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç'te sel alanlarını havadan inceledi
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 18:41:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Burdur Çallıca'da çıkan baraka yangınında 85 yaşındaki kadın kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei