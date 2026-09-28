Burdur Çavdır\'da traktör şarampole devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Burdur'un Çavdır ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çavdır ilçesi Bayır Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilmeyen 07 R 1260 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çavdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.