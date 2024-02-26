Burdur'da 3 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Burdur'da 3 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Burdur\'da 3 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Burdur'da çatı katında çıkan yangın, bütün eve sıçrayınca 3 katlı bina tamamen yanarak kül oldu. Yangın, Suludere köyünde meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise jandarma tarafından inceleniyor.

26.02.2024 00:22  Güncelleme: 00:26
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Burdur'da 3 katlı bina alevlere teslim oldu

Yangın bütün eve sıçrayınca 3 katlı bina tamamen yanarak kül oldu

BURDUR - Burdur'da çatı katında meydana gelen yangın bütün eve sıçrayınca 3 katlı bina tamamen yanarak kül oldu.

Yangın gece saat 01.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Suludere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut Ç. ve İsmail K.'ye ait 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri binayı boşaltarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 5 araç ve 12 personel ile müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralı bulunmazken jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Burdur'da 3 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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