Burdur\'da 90 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

Burdur'da 90 yaşındaki kadın, eve gelen eşi tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Emek Mahallesi Turgut Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anakadın Çapkın'ı (90) eve gelen eşi M.Y., Çapkın'ı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Anakadın Çapkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çapkın'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR