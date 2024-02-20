Burdur'da Alkollü Mekanda Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Burdur'da Alkollü Mekanda Tartışma Kavgaya Dönüştü

Burdur\'da Alkollü Mekanda Tartışma Kavgaya Dönüştü

Burdur'da bir hafta önce alkollü mekanda çıkan tartışma, sokak ortasında kavgaya dönüşmüştü. Bu gece ise yine aynı mekanın önünde çıkan tartışmada bir kişi sopalarla darp edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek taraflarla görüştü ancak şikayetçi olmadığı için olay normale döndü.

20.02.2024 01:56  Güncelleme: 01:57
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Burdur'da bir hafta önce alkollü mekanda iki grup arasında çıkan tartışmanın sokak ortasında kavgaya dönüştüğü olayın ardından, bu gece de yine aynı mekanın önünde çıkan tartışmada 1 kişi sopalarla darp edildi.

Burdur'da bir hafta önce Tepe Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir alkollü eğlence mekanında çıkan tartışma sokağa taşınca iki grup yol ortasında birbirine girmişti. Polisin geldiğini gören iki taraf kendiliğinden dağılarak olay yerinden ayrılmışlardı.

Bu gece saatlerinde de yine aynı mekanın önünde iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi eline aldığı sopayla bir diğer şahsı darp etti. Olay yerinde bulunan diğer vatandaşların ayırdığı kavga sonrası darp edilen şahıs olay yerini terk etti. Kavgayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki taraf ile görüştükten sonra şikayetçi bulunmaması üzerine normale döndü. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Alkollü Mekanda Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Alkollü Mekanda Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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