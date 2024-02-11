Burdur'da Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Burdur\'da Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Burdur'da gece saatlerinde alkollü olarak bindiği motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yapan sürücü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde sürücünün 2,45 promil alkollü olduğu tespit edildi ve sürücüye alkollü ve plakasız motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

11.02.2024 16:16
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Burdur'da gece saatlerinde alkollü olarak bindiği motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yapan sürücü yaralandı.

Kaza, gece saat 04.15 sıralarında Burdur Merkez İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde plakasız motosikletiyle seyir halinde olan İ.E.U. motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sırasında yerde sürüklenen İ.E.U. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde İ.E.U.'nun 2,45 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücüye alkollü ve plakasız motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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