Burdur'da Asayiş ve Trafik Denetimleri

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından park ve çevrelerinde asayiş ile trafik yönünden denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, şüpheli şahıslar üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, araçlar da trafik ekiplerince detaylı şekilde denetlendi. Denetimlerde sürücülerin ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrolleri gerçekleştirilirken, trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemler uygulandı. Asayiş ekipleri ise park ve çevresinde bulunan kişiler üzerinde kimlik sorgulaması yaptı. - BURDUR