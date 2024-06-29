Burdur'da çıkan kavgada 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da çıkan kavgada 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaralılardan durumu ağır olan bir kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Olayda V.K. ve B.T. bıçaklanarak yaralanırken, zanlı M.Y. kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı.

29.06.2024 16:52
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Burdur'da çıkan kavgada 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaralılardan durumu ağır olan bir kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Olay, 28 Haziran gecesi saat 00.30 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Y. isimli şahıs evde oturduğu esnada, sokakta babası R.Y. ve kardeşi H.A.Y.'nin aralarında husumet bulunan V.K. ve babası M.K. ile kavga ettiğini görünce evden aldığı bıçak ile kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada V.K. 4 farklı yerinden bıçaklanırken kavgayı ayırmak isteyen V.K.'nın arkadaşı B.T. de bacak bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin 122 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla önce Yeşilova Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleri ile çok fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan V.K.'nın ameliyat sonra tedavisi yoğun bakımda devam ederken hayati tehlikesi sürüyor.

Öte yandan V.K. ve B.T.'yi bıçaklayan M.Y. polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da çıkan kavgada 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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