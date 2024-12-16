Burdur'da Çocuk Öldürme Olayı: 1 Çocuk Tutuklandı

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Burdur'da evde vurularak öldürülen çocuk olayında gözaltına alınan 3 çocuktan 1'i tutuklandı

Tutuklanan çocuk ifadesinde olayın kazayla olduğunu söyledi

BURDUR - Burdur'da arkadaşlarıyla evde otururken vurularak ölen çocuk olayında gözaltına alınan 3 çocuk şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesine olayın kazayla gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında merkez Karasenir Mahallesi Vişne Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri 15 yaşındaki Halil Can Çavaş'ı karın bölgesinden vurulmuş bir şekilde kanlar içinde buldu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anında Halil Can Çavaş ile evde bulunan diğer 3 çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 çocuktan A.A.çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce öldürme suçundan tutuklanırken diğer 2 çocuk ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İfadesinde "kazayla oldu" dedi

Gözaltına alındıktan sonra sorgulanan üç çocuktan A.A. ifadesinde Halil Can Çavaş'ı kazayla vurduğunu söylerken "Tüfek elimde oturuyordum, Halil de karşımda duruyordu. Tüfeği boş sanıyordum. Oynarken bir anda patladı ve Halil vuruldu, nasıl olduğunu anlamadım" dediği öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden Halil Can Çavaş otopsi işlemlerinin ardından Sultandere mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.