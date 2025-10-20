Burdur\'da Dronla Trafik Denetimi

Burdur'da trafik ekipleri tarafından dron destekli yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan 14 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede, 13-15 Ekim tarihlerinde il genelinde trafik ekipleri tarafından Hava Araçlarıyla (dron) trafik denetiminde trafik kurallarına uymayan 14 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - BURDUR