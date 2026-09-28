Burdur'da durdurulan plakasız motosikletin şase ve motor numarası kazınmış çıktı - Son Dakika
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Burdur'da durdurulan plakasız motosikletin şase ve motor numarası kazınmış çıktı

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Burdur\'da durdurulan plakasız motosikletin şase ve motor numarası kazınmış çıktı
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Burdur'da Yunus Timlerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu plakasız motosikletin şase ve motor numarasının kazındığı tespit edildi. Motosiklet muhafaza altına alınıp çekiciyle otoparka götürülürken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan plakasız motosikletin yapılan kontrolünde şase ve motor numarasının kazındığı tespit edildi. Motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem başlatılırken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Burdur Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, bulvar üzerinde seyir halinde bulunan plakasız bir motosikleti durdurarak, sürücü A.G.'nin kimlik ve araç bilgilerini kontrol etti. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede ise motosikletin şase ve motor numarasının kazındığı tespit edildi. Bunun üzerine motosiklet detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Sürücü A.G. hakkında olayla ilgili adli işlem başlatılırken, plakasız motosiklet çekici marifetiyle otoparka çekildi.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaGüvenlikGüncelBurdurSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da durdurulan plakasız motosikletin şase ve motor numarası kazınmış çıktı - Son Dakika
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