Burdur\'da Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

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Burdur'da gece saatlerinde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Burdur merkeze bağlı Yazıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Acar'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR