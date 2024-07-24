Burdur'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur-Yeşilova yolunda meydana gelen kaza sonucunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Burdur devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücülerden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

24.07.2024 21:40
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Burdur'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

BURDUR - Burdur- Yeşilova yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Kaza, Burdur Yeşilova yolu Düğer- Yarışlı köyü arası 7'nci kilometrede meydana geldi. Yeşilova'dan Burdur istikametine seyir halinde olan sürücü ismi henüz öğrenilmeyen 20 AGT 651 plakalı Volkswagen mark otomobil ile Adem Burgaz yönetimindeki 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Burdur devlet hastanesine kaldırılırken, sürücülerden Adem Burgaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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