Burdur'da Fuhuş Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Fuhuş Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bir gazinoda çalışan kadınların fuhşa zorlandığı ve müşterilere pazarlandığı tespit edildi. Operasyonda şüphelilere ait dijital materyaller, ruhsatsız tüfek, fişek ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Şüpheliler, Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.07.2024 18:33
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Burdur'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 ay süren çalışmaları sonrasında bir gazinoda çalışan kadınların para karşılığında fuhşa zorlandığı, iş yerine gelen müşterilere pazarlandığı ve bazı müşterilere zorla senet imzalatılarak tehdit ve şantajda bulunulduğunun tespit edilmesi üzerine 5 Temmuz günü 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda S.K., D.D, L.Ö. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 1adet ruhsatsız tüfek, 68 adet fişek, 2 adet muşta ve 1adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Fuhuş Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Fuhuş Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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