Burdur'da Gıda Zehirlenmesi: 43 Öğrenci Taburcu

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Burdur'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olan 43 öğrenci taburcu edildi

BURDUR - Burdur'un Karamanlı ilçesinde okulda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 43 öğrenci, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Burdur Karamanlı ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda öğle yemeğinde verilen ayran ve tavuk döneri yedikten sonra rahaksızlanan 10 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken 33 öğrenci ise tedbir amaçlı aileleri tarafından hastaneye getirildi. Hastanede oluşan yoğunluk nedeniyle 5 öğrenci ise buradan Tefenni Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

43 öğrenci taburcu oldu

Hastanede tedavi altına alınan 43 öğrencinin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.