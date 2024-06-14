Burdur'da Gün İçerisinde Çıkan Yangınlarda 700 Dekar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Burdur'da Gün İçerisinde Çıkan Yangınlarda 700 Dekar Alan Zarar Gördü

Burdur'da etkisini gösteren sıcak havalar, rüzgar ve bilinçsiz yakılan ateşler nedeniyle gün içerisinde çıkan 4 yangında toplamda 700 dekar alan, 1 ev ve 1 odunluk yanarak zarar gördü. Merkeze bağlı Yazıköy'de köy çöplüğünün temizlenmesi için kasıtlı olarak yakılması sonucu rüzgarın etkisiyle alevler otluk alana sıçrayarak büyüdü. Yangının büyüdüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında yaklaşık 500 dekar otluk alan ve yüzlerce ağaç yanarak kül oldu. Yine merkeze bağlı Günalan köyünde Aziz Acar'a ait evin odunluk kısmında çıkan yangında odunluk, evin ve ahırın çatısı ile 2 ton odun yanarak zarar gördü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın evin içerisine sıçramadan söndürüldü. Gün içerisinde Kurna köyü ve merkez Aydınlık Evler Mahallesi 13001 Sokak üzerinde çıkan otluk alan yangınlarında ise yaklaşık 200 dekar alan yanarak kül oldu.

14.06.2024 18:52
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Burdur'da gün içerisinde çıkan yangınlarda 700 dekar otluk alan, 1 ev ve 1 odunluk yanarak zarar gördü. Yazıköy'de köyün çöplüğü yakılmak otluk alana sıçrayan alevler 500 dekar alana zarar verdi.

Burdur'da etkisini gösteren sıcak havalar, rüzgar ve bilinçsiz yakılan ateşler nedeniyle gün içerisinde çıkan 4 yangında toplamda 700 dekar alan, 1 ev ve 1 odunluk yanarak zarar gördü. Merkeze bağlı Yazıköy'de köy çöplüğünün temizlenmesi için kasıtlı olarak yakılması sonucu rüzgarın etkisiyle alevler otluk alana sıçrayarak büyüdü. Yangının büyüdüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında yaklaşık 500 dekar otluk alan ve yüzlerce ağaç yanarak kül oldu.

Yine merkeze bağlı Günalan köyünde Aziz Acar'a ait evin odunluk kısmında çıkan yangında odunluk, evin ve ahırın çatısı ile 2 ton odun yanarak zarar gördü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın evin içerisine sıçramadan söndürüldü.

Gün içerisinde Kurna köyü ve merkez Aydınlık Evler Mahallesi 13001 Sokak üzerinde çıkan otluk alan yangınlarında ise yaklaşık 200 dekar alan yanarak kül oldu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Gün İçerisinde Çıkan Yangınlarda 700 Dekar Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Gün İçerisinde Çıkan Yangınlarda 700 Dekar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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