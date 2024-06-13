Burdur'da Gün İçinde Çıkan 6 Yangında 400 Dekar Alan Yanarak Kül Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Gün İçinde Çıkan 6 Yangında 400 Dekar Alan Yanarak Kül Oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde gün içerisinde çıkan 6 farklı yangında 400 dekar alan yanarak kül olurken bazı evler yangın nedeniyle hasar gördü. İlk yangın Karapınar köyünde çıktı ve 11 dekar tarım arazisi yandı. Gündoğdu köyünde çıkan ikinci yangında ise 13 dekar arazi yanarak kül oldu. Karapınar köyünde çıkan üçüncü yangında 10 dekar tarım arazisi yandı. Kızılkaya beldesi Yuva Mahallesi'nde meydana gelen dördüncü yangında ise 350 dekar tarım arazisi zarar gördü. Beşkonak yolu üzerindeki Şirlek mevkiinde çıkan beşinci yangında 20 dekar arazi yandı. Son yangın ise Bucak merkez Onaç Mahallesi'nde meydana geldi ve 1 evin de alevlerin arasında kaldığı yangında 15 dekar arazi zarar gördü. Yangınların ormanlık alanlara sıçramaması için Bucak ve Kızılkaya itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

13.06.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde gün içerisinde çıkan 6 farklı yangında 400 dekar alan yanarak kül olurken bazı evler yangın nedeniyle hasar gördü.

Burdur'da sıcak havaların etkili olmasının ardından yangınlarda artmaya başladı. Bucak ilçesinde gün içerisinde çıkan yangınlarda toplamda 400 dekar alan yanarak kül oldu.

İlk yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Karapınar köyünde çıktı. Yangında 11 dekar tarım arazisi yandı. Saat 14.45 sıralarında Gündoğdu köyünde çıkan ikinci yangında ise 13 dekar arazi yanarak kül oldu. Gün içindeki üçüncü yangın ise saat 15.30 sıralarından da Karapınar köyünde çıktı. Bir önceki yangından farklı bir mevkide çıkan yangında 10 dekar tarım arazisi yandı. Dördüncü yangın ise 16.15 sıralarında Kızılkaya beldesi Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle güçlükle kontrol altına alınabilen yangında 350 dekar tarım arazisi yandı. 5. yangın saat 17.30 sıralarında Beşkonak yolu üzeri Şirlek mevkiinde çıktı. Yangında ise 20 dekar arazi yanarak kül oldu.

Son yangın ise saat 18.00 sıralarında Bucak merkez Onaç Mahallesi'nde meydana geldi. 1 evin de alevlerin arasında kaldığı yangında 15 dekar arazi yandı. Gün içerisinde çıkan 6 yangının nedeni henüz bilinmezken Bucak ve Kızılkaya itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi yangınların ormanlık alanlara sıçramasının önüne geçti. - BURDUR

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kızılkaya, Karapınar, Beşkonak, Gündoğdu, Burdur, Bucak, İtfaiye, Doğal Afet, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Gün İçinde Çıkan 6 Yangında 400 Dekar Alan Yanarak Kül Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 İsrail’den Lübnan’a saldırı Çok sayıda yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
23:40 Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi
22:15 HSK’da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe HSK'da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
23:47 EURO 2024’e saatler kala Fransa’da kriz 4 futbolcu antrenmana çıkmadı EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı
22:43 ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 04:52:21. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Gün İçinde Çıkan 6 Yangında 400 Dekar Alan Yanarak Kül Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement