Burdur'da Gün İçinde Çıkan 6 Yangında 400 Dekar Alan Yanarak Kül Oldu

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Burdur'un Bucak ilçesinde gün içerisinde çıkan 6 farklı yangında 400 dekar alan yanarak kül olurken bazı evler yangın nedeniyle hasar gördü.

Burdur'da sıcak havaların etkili olmasının ardından yangınlarda artmaya başladı. Bucak ilçesinde gün içerisinde çıkan yangınlarda toplamda 400 dekar alan yanarak kül oldu.

İlk yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Karapınar köyünde çıktı. Yangında 11 dekar tarım arazisi yandı. Saat 14.45 sıralarında Gündoğdu köyünde çıkan ikinci yangında ise 13 dekar arazi yanarak kül oldu. Gün içindeki üçüncü yangın ise saat 15.30 sıralarından da Karapınar köyünde çıktı. Bir önceki yangından farklı bir mevkide çıkan yangında 10 dekar tarım arazisi yandı. Dördüncü yangın ise 16.15 sıralarında Kızılkaya beldesi Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle güçlükle kontrol altına alınabilen yangında 350 dekar tarım arazisi yandı. 5. yangın saat 17.30 sıralarında Beşkonak yolu üzeri Şirlek mevkiinde çıktı. Yangında ise 20 dekar arazi yanarak kül oldu.

Son yangın ise saat 18.00 sıralarında Bucak merkez Onaç Mahallesi'nde meydana geldi. 1 evin de alevlerin arasında kaldığı yangında 15 dekar arazi yandı. Gün içerisinde çıkan 6 yangının nedeni henüz bilinmezken Bucak ve Kızılkaya itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi yangınların ormanlık alanlara sıçramasının önüne geçti. - BURDUR