Burdur'da Hırsızlık: 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika
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Burdur'da Hırsızlık: 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Burdur\'da Hırsızlık: 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
14.07.2026 22:42
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Burdur'da bir eve giren hırsızlar, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

Burdur'da bir eve giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde evlerine gelen ev sahipleri, dairenin dağınık olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, ev sahiplerinin beyanı doğrultusunda yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Hırsızlık: 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika

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