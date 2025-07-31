Burdur\'da Kaçakçılık Operasyonları: 3 Tutuklama

Burdur'da temmuz ayında düzenlenen kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1-30 Temmuz tarihleri arasında 19 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 97 bin 680 adet dolu makaron, 50 kilogram açık sarmalık tütün ve 100 adet sigara kağıdı, tarihi eser niteliğinde 391 sikke ve 41 obje ile 13 yüzük, 1 mühür ve 1 heykel, 2 dedektör ve 16 muhtelif kazı malzemesi, 1 kilogram amonyumnitrat ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ayrıca 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 212 adet mühimmat ele geçirdi. Uyuşturucu madde operasyonlarında ise 5 kök kenevir bitkisi, 3 gram bonzai, 11 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ve 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, haklarında adli işlem başlatılan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR