Burdur'da Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Burdur'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında bir dizi operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 23 gram eroin, 14 gram metamfetamin, çeşitli malzemeler ve eserler ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

01.08.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca koordineli 16-30 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçları ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi. İcra edilen 8 operasyon sonucunda, 23 gram eroin, 14 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi,9 adet kullanma aparatı, 2 bin litre etil/metil alkol, 66 bakır sikke, 1 adet mermer heykel, 5 adet obje, 5 adet kolye, 7 adet yüzük, 2 adet muhtelif eski eser, 2 adet dedektör, 6 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 15 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı. Şüpheliden 11'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Jandarma, Burdur, Dizi, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Ankara’da casus takası ABD’li ve Rus tutuklular Başkent’te takas ediliyor Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 16:55:28. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement