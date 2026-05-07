Burdur'da Kadın Cinayeti: İki Zanlı Tutuklandı

07.05.2026 21:58
Kübra Yapıcı'nın cinayetiyle ilgili iki şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da silahla öldürüldükten sonra gömülen, daha sonra ise cesedi yakılan Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesi dün gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. de ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayetin işlendiği silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu. Şüpheli İlyas Umut D. ile Ataberk S., emniyetteki işlemlerin ardından bugün tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Kübra'yı neden öldürdünüz?' sorusunda ise şüpheliler sessiz kaldı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tarafından 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

