Burdur'da Kafe Soygunu Yapan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da Kafe Soygunu Yapan Hırsızlar Yakalandı

Burdur\'da Kafe Soygunu Yapan Hırsızlar Yakalandı

Burdur'da bir kafeye iki gün üst üste giren hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların kafeye girmeden önce bir motosikleti çaldığı ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

22.04.2024 23:23
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Burdur'da aynı kafeyi iki gün üst üste soyan hırsızlar, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızların kafeye girmeden önce bir motosikleti de çaldığı ortaya çıktı.

Burdur'da 20 ve 21 Nisan tarihlerinde gece saatlerinde Konak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir kafeye giren hırsızlar, kasa ve bahşiş kutusundaki bir miktar parayı ve personele ait kişisel eşyaları çalarak kaçtı. İkinci hırsızlık olayı sonrası sabah şüphelenerek güvenlik kameralarını izleyen kafe personeli, olayı polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda U.A.A. (17), B.T. (15) ve yabancı uyruklu Z.G. (19) adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorguda Z.G. ve B.T.'nin kafeye girmeden önce Yeni Mahalle Bayer Sokak'ta bir motosikleti de çaldıkları tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kafe Soygunu Yapan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika

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