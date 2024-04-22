Burdur'da kafeye giren hırsızlar yakalandı, motosiklet çaldıkları ortaya çıktı

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Burdur'da kafeye iki gün üst üste giren hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı

Hırsızların kafeye girmeden önce bir motosikleti de çaldığı ortaya çıktı

BURDUR - Burdur'da 20 ve 21 Nisan tarihlerinde bir kafeye girerek hırsızlık yapan şahıslar polis ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların kafeye girmeden önce de bir motosiklet çaldığı ortaya çıktı.

Burdur'da 20 ve 21 Nisan tarihlerinde gece saatlerinde Konak Mahallesi İstasyon Caddesi'ne giren hırsızlar kasa ve bahşiş kutusunda ki bir miktar parayı ve personele ait kişisel eşyaları çalıp kaçmışlardı. İkinci günün sabahında kafe personellerinin şüphelenerek güvenlik kamerasını izlemesi sonucu iş yerine hırsız girdiğini anlayıp olayı polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şahısların U.A.A.ve yabancı uyruklu Z.G.olduğu tespit edilerek yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorguda Z.G. ve B.T. isimli şahısların kafeye girmeden önce Yeni Mahalle Bayer Sokak üzerinde bulunan bir motosikleti de çaldıkları tespit edildi. Şahıslar Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.