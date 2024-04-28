Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil takla attı: 2 yaralı

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Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren araç, çarptığı otomobilin taklalar atmasına ve metrelerce sürüklenmesine neden oldu. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar tedavi altına alındı.

28.04.2024 01:02
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Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil takla attı: 2 yaralı

BURDUR - Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil taklalar atıp metrelerce sürüklendi. İki aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza saat 23.15 sıralarında Burdur- Isparta Karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Armağan İlci Bulvarı'ndan kontrolsüz şekilde kavşağa girip karşı şeride geçmek isteyen İbrahim Enes E.idaresindeki 64 ABF 055 plakalı Alfa Romeo marka otomobil ile Isparta istikametinden Burdur istikametine gelen Erhan A.idaresindeki 32 ADH 824 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atan Opel marka otomobil metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan İbrahim Enes E. ayakta tedavi edilirken diğer araç sürücüsü Erhan A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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