Burdur\'da Kayı Köyü\'nde Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kayı köyünde çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar görürken, ağaçlara sıçrama olmadığı bildirildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesi Kayı köyünde meydana geldi. Köy yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönümlük otluk ve örtü alanının zarar gördüğü öğrenilirken, çevredeki ağaçların etkilenmediği belirtildi. - BURDUR